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Евгений Воронов подписал контракт с «Пармой»

12:14
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Защитник Евгений Воронов продолжит карьеру в «Парме».

35-летний россиянин подписал контракт с пермским клубом сроком на один год.

В сезоне-2020/21 Воронов выступал за «Химки», набирая в среднем 4,7 очка, 1,9 подбора и 1 передачу за матч в Единой лиге ВТБ и 2,9 очка, 1,6 подбора и 0,8 передачи за игру в Евролиге.

Дополнительная информация:

https://parmabasket.ru/news/5/73775/

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Иван Торопцев все материалы автора

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