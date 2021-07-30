Евгений Воронов подписал контракт с «Пармой»
Защитник Евгений Воронов продолжит карьеру в «Парме».
35-летний россиянин подписал контракт с пермским клубом сроком на один год.
Евгений Воронов продолжит карьеру в «ПАРМЕ»!— Basketball club «PARMA» (@parmabasket) July 30, 2021
Соглашение с атакующим защитником рассчитано на один год.
Подробности: https://t.co/ggKUvsg6NI pic.twitter.com/pI6x2jnRsY
В сезоне-2020/21 Воронов выступал за «Химки», набирая в среднем 4,7 очка, 1,9 подбора и 1 передачу за матч в Единой лиге ВТБ и 2,9 очка, 1,6 подбора и 0,8 передачи за игру в Евролиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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