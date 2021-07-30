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Тренерский штаб УНИКСа пополнил тренер Луки Дончича

18:10
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Тренерский штаб Велимира Перасовича в УНИКСе пополнил словенский специалист Юре Дракслар, сообщает сайт клуба. Контракт тренера по физической подготовке рассчитан на один год.

Прошлым местом работы Дракслара были подмосковные «Химки», где он работал с 2018 года. С 2019 года он является личным тренером по физподготовке словенского баскетболиста Луки Дончича.

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/unics/?id=trenerskiy-shtab-velimira-perasovicha-popolnil-slovenskiy-spetsialist-yure-drakslar

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Иван Шитик все материалы автора

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