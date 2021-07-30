Тренерский штаб УНИКСа пополнил тренер Луки Дончича
Тренерский штаб Велимира Перасовича в УНИКСе пополнил словенский специалист Юре Дракслар, сообщает сайт клуба. Контракт тренера по физической подготовке рассчитан на один год.
Прошлым местом работы Дракслара были подмосковные «Химки», где он работал с 2018 года. С 2019 года он является личным тренером по физподготовке словенского баскетболиста Луки Дончича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://unics.ru/news/unics/?id=trenerskiy-shtab-velimira-perasovicha-popolnil-slovenskiy-spetsialist-yure-drakslar
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