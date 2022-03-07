«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Енисей»

«Локомотив-Кубань» победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы на выезде выиграли со счетом 86:82.

После 12 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе шесть побед и шесть поражений. «Енисей» идет девятым — у команды три победы при десяти поражениях.

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«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 82:86 (15:23, 34:31, 21:12, 12:20)

7 марта.