УНИКС разгромил «Цмоки-Минск», «Зенит» победил «Парму»

УНИКС на своей площадке разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась разгромной победой УНИКСа со счетом 98:56.

Еще в одной встрече «Зенит» обыграл «Парму» — 82:75.

УНИКС занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ 1-е место, одержав 13 побед в 15 матчах. «Зенит» идет на 2-й строчке (11 побед в 14 матчах).

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УНИКС (Казань) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 98:56 (34:16, 25:18, 14:8, 25:14)

6 марта.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 82:75 (26:24, 26:14, 21:20, 9:17)

6 марта.