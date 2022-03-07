Торнике Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

Форвард Торнике Шенгелия и ЦСКА пришли к соглашению о расторжении контракта по инициативе баскетболиста, сообщает сайт клуба.

Шенгелия присоединился к красно-синим летом 2020 года, перейдя из испанской «Басконии».

За неполные два сезона Токо сыграл за ЦСКА 52 матча в Евролиге (11,7 очка, 4,9 подбора, 2,3 передачи) и 35 матчей в Единой лиге ВТБ (13,2 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи).

Грузинский игрок пополнил свою копилку титулами чемпиона Единой лиги ВТБ и России, был избран в стартовую пятерку Матча звезд лиги ВТБ, дважды был назван самым полезным игроком тура в Евролиге.