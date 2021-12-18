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«Нижний Новгород» во втором овертайме одолел «Локомотив-Кубань»

19:05
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«Нижний Новгород» оказался сильнее «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 108:104.

Эррик Макколлум в составе гостей стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 108:104 (21:22, 19:22, 18:20, 24:18, 9:9, 17:13)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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