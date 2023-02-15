Райкович: «ЦСКА не хватило сил закончить встречу с УНИКСом в свою пользу»
Райкович назвал причину поражения ЦСКА от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович назвал причину поражения от УНИКСа (104:112 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю УНИКС с победой. В первой половине они действовали агрессивнее и оторвались в счете на 17 очков, — цитирует Райковича сайт лиги. — После большого перерыва мы сумели догнать соперника и перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, нам не хватило сил закончить встречу в свою пользу. Мы проанализируем игру, проведем работу над ошибками и будем готовы к следующему противостоянию с УНИКСом 2 марта в Москве».
ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне. Команда сохраняет лидерство в группе А Единой лиги ВТБ. 2 марта московский клуб дома снова сыграет против УНИКСа.
Источник: Единая лига ВТБ
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