Райкович: «ЦСКА не хватило сил закончить встречу с УНИКСом в свою пользу»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович назвал причину поражения от УНИКСа (104:112 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. В первой половине они действовали агрессивнее и оторвались в счете на 17 очков, — цитирует Райковича сайт лиги. — После большого перерыва мы сумели догнать соперника и перевести матч в овертайм. Но, к сожалению, нам не хватило сил закончить встречу в свою пользу. Мы проанализируем игру, проведем работу над ошибками и будем готовы к следующему противостоянию с УНИКСом 2 марта в Москве».

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне. Команда сохраняет лидерство в группе А Единой лиги ВТБ. 2 марта московский клуб дома снова сыграет против УНИКСа.