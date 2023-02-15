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15 февраля, 23:47

Базаревич недоволен игрой «Самары» во второй половине матча против «Астаны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич остался недоволен игрой команды во второй половине матча против «Астаны» (89:75) в матче Единой лиги ВТБ.

«Довольны тем, что победили. И я впечатлен тем, что пришло столько болельщиков — надеюсь, теперь они уже больше ходят на нас, а не на «большие» имена. Я удовлетворен первой половиной: мы играли хорошо, и счет был соответствующий — но не удовлетворен второй. После большого перерыва мы вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся.

Максим Барашков? Он провел результативный матч, но в третьей четверти через него забили 8 очков подряд. Он талантливый парень, но ему, конечно, еще нужно прибавлять в защите — тогда у него будет гораздо больше шансов играть», — приводит слова Базаревича сайт лиги.

В следующем матче «Самара» 28 февраля сыграет на домашнем паркете с «Енисеем»

БК Астана
БК Самара
Сергей Базаревич
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