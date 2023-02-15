Перасович заявил, что победа над ЦСКА очень важна для УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над ЦСКА (112:104 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, отмечу, что победа над ЦСКА очень важна. Сегодня они доказали, почему являются лучшей командой чемпионата. У них в составе отличные игроки, они больше всех забивают. Мы очень рады победе! Сегодняшний матч напомнил нашу встречу в декабре. Тогда мы тоже вели в счете, но не сумели добиться успеха. Сегодня нам это удалось», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

УНИКС находится на второй строчке в группе А Единой лиги ВТБ. 26 февраля команда дома сыграет против «Зенита».