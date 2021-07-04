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Антипов, Колесников и Сергеев покидают УНИКС

19:15
Павел Сергеев. Фото БК УНИКС
Павел Сергеев. Фото БК УНИКС
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Как стало известно «СЭ», казанский УНИКС расстался сразу с тремя российскими игроками. Речь про форварда Павла Антипова, защитника Евгения Колесникова, а также разыгрывающего Павла Сергеева.

Воспитанник казанского баскетбола Антипов с третьего раза не смог закрепиться в составе УНИКСа. Ранее он играл за казанский клуб: с 2012 по 2015 годы и сезоне-2016/17. В сезоне-2020/21 средние показатели 29-летнего форварда составили 4,2 очка и 1,8 подбора за 13 минут в Единой лиге ВТБ.

Колесников выступал за УНИКС с 2017 года (также играл в Казани в сезоне-2013/14). Средние показатели 35-летнего защитника в Единой лиге-2020/21 4,7 очка и 1,8 подбора за 13 минут.

33-летний Сергеев выступал за УНИКС с 2017 года (ранее с 2012 по 2014). В сезоне-2020/21 разыгрывающий набирал 4,2 очка и 0,9 передачи почти за 11 минут в Лиге ВТБ.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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