Антипов, Колесников и Сергеев покидают УНИКС
Как стало известно «СЭ», казанский УНИКС расстался сразу с тремя российскими игроками. Речь про форварда Павла Антипова, защитника Евгения Колесникова, а также разыгрывающего Павла Сергеева.
Воспитанник казанского баскетбола Антипов с третьего раза не смог закрепиться в составе УНИКСа. Ранее он играл за казанский клуб: с 2012 по 2015 годы и сезоне-2016/17. В сезоне-2020/21 средние показатели 29-летнего форварда составили 4,2 очка и 1,8 подбора за 13 минут в Единой лиге ВТБ.
Колесников выступал за УНИКС с 2017 года (также играл в Казани в сезоне-2013/14). Средние показатели 35-летнего защитника в Единой лиге-2020/21 4,7 очка и 1,8 подбора за 13 минут.
33-летний Сергеев выступал за УНИКС с 2017 года (ранее с 2012 по 2014). В сезоне-2020/21 разыгрывающий набирал 4,2 очка и 0,9 передачи почти за 11 минут в Лиге ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю