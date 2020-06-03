«Джеймс и Милутинов могут стать лидерами ЦСКА на длинной дистанции». Тараканов — о будущем армейцев
Олимпийский чемпион, экс-форвард ЦСКА Сергей Тараканов считает, что Майк Джеймс и Никола Милутинов могут стать лидерами армейцев.
— Солидные клубы не подписывают топ-игроков на один год, а стараются обеспечить длительные контракты, чтобы создать династию, которая будет приносить титулы, — цитируют «Известия» Тараканова. — Джеймс и Милутинов могут стать лидерами команды на длинной дистанции. Майк по натуре победитель, очень харизматичный игрок, способный решать исходы матчей. Милутинов — один из лучших центровых мира, не уехавших в NBA. Очень подвижный, доминирующий. Их трехлетние контракты подчеркивают, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, клуб по-прежнему крепко стоит на ногах и в ближайшие годы продолжит ставить перед собой максимальные задачи в Евролиге.
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https://iz.ru/1018736/timur-ganeev/malenkii-i-bolshoi-tcska-opredelilsia-s-liderami-na-blizhaishie-tri-goda