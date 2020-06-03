Олимпийский чемпион, экс-форвард ЦСКА Сергей Тараканов считает, что Майк Джеймс и Никола Милутинов могут стать лидерами армейцев.

— Солидные клубы не подписывают топ-игроков на один год, а стараются обеспечить длительные контракты, чтобы создать династию, которая будет приносить титулы, — цитируют «Известия» Тараканова. — Джеймс и Милутинов могут стать лидерами команды на длинной дистанции. Майк по натуре победитель, очень харизматичный игрок, способный решать исходы матчей. Милутинов — один из лучших центровых мира, не уехавших в NBA. Очень подвижный, доминирующий. Их трехлетние контракты подчеркивают, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, клуб по-прежнему крепко стоит на ногах и в ближайшие годы продолжит ставить перед собой максимальные задачи в Евролиге.