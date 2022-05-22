ЦСКА победил «Зенит» во втором матче финальной серии
ЦСКА победил «Зенит» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 82:73.
В составе победителей самым результативным игроком стал Уильям Клайберн. Он набрал 19 очков. У «Зенита» 20 очков набрал Сергей Карасев.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0.
Третий матч состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Финал
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26)
22 мая. Москва. «Мегаспорт».
Новости