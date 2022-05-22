ЦСКА победил «Зенит» во втором матче финальной серии

ЦСКА победил «Зенит» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 82:73.

В составе победителей самым результативным игроком стал Уильям Клайберн. Он набрал 19 очков. У «Зенита» 20 очков набрал Сергей Карасев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0.

Третий матч состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26)

22 мая. Москва. «Мегаспорт».