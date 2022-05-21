Максимович рассказал, за счет чего «Локомотиву-Кубань» удалось обыграть УНИКС

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал победу во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ против УНИКСа (94:81).

«В отличие от первого матча в Казани, сегодня мы четко следовали своему игровому плану и делали то, что было важно. Я по-настоящему горжусь тем, как мы выглядели на площадке на протяжении всей встречи, как сохраняли концентрацию в защите и нападении. Но мы все равно можем играть гораздо лучше. Иногда мы принимали не самые правильные решения. Теперь мы вернемся в Краснодар и будем выступать перед своими болельщиками, которые должны помочь нам демонстрировать высокий уровень баскетбола», — цитирует Максимовича пресс-служба Лиги.

На данным момент счет в серии 1-1. Третий матч состоится 24 мая в Краснодаре.