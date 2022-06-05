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Сегодня, 15:38

На седьмом матче финала зафиксировали рекорд посещаемости в плей-офф Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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Рекорд посещаемости матчей плей-офф в истории Единой лиги ВТБ был зафиксирован на решающей, седьмой встрече финальной серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», информирует ТАСС.

Встреча проходит в воскресенье на московской арене «Мегаспорт». На игре присутствует 12 231 человек.

Предыдущий рекорд посещаемости матчей плей-офф Единой лиги ВТБ был установлен в 2013 году. На встрече между литовским «Жальгирисом» и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» присутствовал 10 121 зритель.

Источник: https://tass.ru/sport/14827209
БК Зенит
БК ЦСКА
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