На седьмом матче финала зафиксировали рекорд посещаемости в плей-офф Единой лиги ВТБ

Рекорд посещаемости матчей плей-офф в истории Единой лиги ВТБ был зафиксирован на решающей, седьмой встрече финальной серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», информирует ТАСС.

Встреча проходит в воскресенье на московской арене «Мегаспорт». На игре присутствует 12 231 человек.

Предыдущий рекорд посещаемости матчей плей-офф Единой лиги ВТБ был установлен в 2013 году. На встрече между литовским «Жальгирисом» и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» присутствовал 10 121 зритель.