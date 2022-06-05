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Сегодня, 16:14

ЦСКА прервал уникальную чемпионскую серию

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА проиграл «Зениту» (75:81) в седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Армейцы прервали свою чемпионскую серию. Команда становилась чемпионом России 18 сезонов подряд — после двух подряд побед «Урал-Грейта» (2000/01, 2001/02), а в сезоне-2019/20 чемпион не был определен из-за пандемии.

ЦСКА — 10-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, до этого только один титул не выиграли армейцы — его завоевали «Химки» в сезоне-2010/11.

Чемпион России определяется в Единой лиге ВТБ с сезона-2013/14.

БК Зенит
БК ЦСКА
3
1
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