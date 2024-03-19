ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Петухова

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью форварда «Барнаула» Антона Петухова.

20-летний баскетболист пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Сегодня, 19 марта стало известно, что его тело обнаружили в реке Енисей.

«Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА от имени игроков, тренеров, работников и болельщиков выражает глубокие соболезнования родным и друзьям форварда БК «Барнаул» Антона Петухова, трагически погибшего в Красноярске», — сказано в сообщении ЦСКА.

Петухов перешел в «Барнаул» прошлым летом. До этого он выступал в системе армейцев за «ЦСКА-Юниор» и ЦСКА-ДЮБЛ.