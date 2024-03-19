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Сегодня, 17:30

Кириленко считает, что у Челябинска есть все необходимое, чтобы иметь клуб в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» рассказал о регионах, которые радуют его своим развитием.

— На «Финал четырех» в Екатеринбург вы прилетели из Челябинска, где завершается строительство новой баскетбольной арены на 5 тысяч зрителей. На ваш взгляд, их цель иметь клуб в Лиге ВТБ в течение трех лет — реальная?

— Почему нет? Во-первых, арена действительно отвечает всем современным требованиям. Честно, был впечатлен некоторыми архитектурными решениями. Во-вторых, в области хватает баскетбольных энтузиастов, которые активно работают уже не первый год. Губернатор лично заинтересован в развитии нашего вида спорта, его супруга курирует женскую команду «Славянка». Все компоненты для повышения в классе у них есть. Поэтому если говорить потенциально, то там может получиться крепкий клуб для Лиги ВТБ.

— В каких регионах есть похожие перспективы? Кто вас радует?

— Тут важно сделать разделение по критериям: попадание в Единую лигу или просто активное развитие баскетбола. Насчет первого, думаю, об этом должны говорить руководители регионов, когда у них будет четкое желание попробовать свои силы в элите российского баскетбола, с необходимой инфраструктурой, бюджетом... Если говорить про развитие, то мне очень импонируют Калининград, Архангельск, Владимирская область, где активно развивается женский баскетбол, Сыктывкар, Тверь, где построили один центр уличного баскетбола и один из партнеров хочет делать второй подобный объект в области... Иркутск — очень баскетбольный регион, но не хватает какого-то большого партнера, который забрал бы на себя основную финансовую нагрузку. Красноярск может сделать большой шаг вперед. Они активно поддерживают женский и мужской «Енисей», но не идут дальше этого. Хотя там сильные детские школы, большие традиции.

В целом у нас сейчас основной акцент делается на развитии инфраструктуры. Помимо центров уличного баскетбола пару недель назад мы разработали проект, целью которого было не уходить в капитальное строительство, а сделать недорогие баскетбольные объекты. Чтобы их себе могли позволить небольшие города. В него входят два зала, места для раздевалок, полезное пространство, где есть возможность оборудовать тренажерный зал. И стоимость такого проекта в районе 100 миллионов рублей. Для двух полноценных залов, где могли бы заниматься ребята разных возрастов, это небольшие деньги. К тому же мы как федерация готовы финансово заходить в эти проекты и быть полноценными партнерами.

Андрей Кириленко. «Нам надо делать максимальный акцент на себе, как это принято в НБА, НХЛ и АПЛ». Мнение Андрея Кириленко
Баскетбол
Андрей Кириленко
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