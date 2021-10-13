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ЦСКА и Хэкетт ведут переговоры о продлении контракта

13 октября, 18:36
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ЦСКА и защитник Дэниел Хэкетт ведут переговоры о продлении контракта, сообщает Sportando. Нынешнее соглашение с 33-летним игроком истекает по окончании сезона.

Хэкетт выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне он был выбран MVP плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Иван Шитик все материалы автора
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