Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Два игрока «Нижнего Новгорода» получили травмы

13 октября, 18:44
Теги:

Защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин и форвард Антон Астапкович пропустят ближайшие матчи команды из-за травм, сообщает сайт нижегородского клуба.

Бабурину предстоит операция по поводу грыжи поясничного отдела позвоночника. Капитан «Нижнего» сможет вернуться на площадку приблизительно спустя три месяца после операции.

Астапкович травмировал руку во время матча Единой лиги ВТБ против «Астаны». Обследование выявило перелом кости в правой кисти. Форварду была проведена операция, восстановление после которой займет около месяца.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32922

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0