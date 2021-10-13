Два игрока «Нижнего Новгорода» получили травмы
Защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин и форвард Антон Астапкович пропустят ближайшие матчи команды из-за травм, сообщает сайт нижегородского клуба.
Бабурину предстоит операция по поводу грыжи поясничного отдела позвоночника. Капитан «Нижнего» сможет вернуться на площадку приблизительно спустя три месяца после операции.
Астапкович травмировал руку во время матча Единой лиги ВТБ против «Астаны». Обследование выявило перелом кости в правой кисти. Форварду была проведена операция, восстановление после которой займет около месяца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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