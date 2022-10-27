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Сегодня, 21:39

ЦСКА на своей площадке разгромил «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА на своей площадке разгромил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московская команда выиграла со счетом 102:66.

В составе красно-синих самым результативным стал Алексей Швед (16 очков). У гостей 14 очков на свой счет записал Орландо Коулмэн. Баскетболист «Енисея» Джеймс Томпсон оформил дабл-дабл (12 очков + 12 подборов).

ЦСКА одержал шестую победу в шести матчах на старте сезоне. «Енисей» потерпел пятое поражение в шести встречах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 102:66 (27:16, 27:19, 25:13, 23:18)

27 октября. Москва. «Мегаспорт».

БК Енисей
БК ЦСКА
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