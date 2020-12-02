Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Центровой «Локомотива» Уильямс — лучший игрок ноября в Единой лиге ВТБ

14:17
Теги:

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам ноября.

Американец провел три матча в ноябре, набирая в среднем 19 очков, 13 подборов, 2 блокшота и 1,7 перехвата за матч при показателе эффективности «+28,3».

Уильямс — лидер Единой лиги ВТБ по очкам (22,1), подборам (13,1), эффективности (30,0) и блок-шотам (1,6) в среднем за матч.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир