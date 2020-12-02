Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам ноября.

Американец провел три матча в ноябре, набирая в среднем 19 очков, 13 подборов, 2 блокшота и 1,7 перехвата за матч при показателе эффективности «+28,3».

Уильямс — лидер Единой лиги ВТБ по очкам (22,1), подборам (13,1), эффективности (30,0) и блок-шотам (1,6) в среднем за матч.