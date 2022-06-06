ЦСКА в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на аренах «Мегаспорт» и «Крылатское»

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в следующем сезоне будет проводить матчи на аренах «Мегаспорт» и «Крылатское». Об этом сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«У нас заявлено две арены на следующий сезон. Это «Мегаспорт» и «Крылатское». Есть один нюанс: если у нас в какой-то день игра, а на «Мегаспорте» в это время «елка», то мы будем играть в «Крылатском». Для этого нам и нужны две арены», — сказал Ватутин ТАСС.

ЦСКА занял второе место по итогам розыгрыша Единой лиги ВТБ, уступив в финале со счетом 3-4 петербургскому «Зениту».