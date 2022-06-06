Бранко Максимович покидает пост главного тренера «Локомотива-Кубань»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив-Кубань» прекратил сотрудничество с сербским тренером Бранко Максимовичем и уже занялся поисками нового главного тренера. Сейчас идут переговоры с рядом иностранных специалистов.

48-летний Максимович был назначен и. о. главного тренера краснодарского клуба после увольнения Евгения Пашутина в середине декабря 2021 года.

Под руководством серба «Локо» занял четвертое место в регулярном чемпионате Единой лиги (11 побед / 7 поражений) и прошел первый раунд плей-офф (обыграв «Парму», 3-0 — в серии). В полуфинале краснодарцы уступили ЦСКА (1-3), а в матче за третье место УНИКСу (1-3).