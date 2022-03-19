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Сегодня, 14:17

Баскетболист «Локомотива-Кубани» Уиттингтон восстановился после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки клуба «Локомотив-Кубань» отправились на гостевой матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Вернулся в строй пропустивший несколько игр форвард Грег Уиттингтон, сообщает сайт клуба.

Отмечается, что от травм продолжают восстанавливаться центровой Джонатан Мотли и форвард Стэнтон Кидд. Также матч с «Цмоки-Минск» пропустит защитник Джейлен Барфорд.

Напомним, матч с «Цмоки-Минск» состоится 20 марта в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://lokobasket.com/news/183604/
БК Локомотив-Кубань
БК Цмоки-Минск
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