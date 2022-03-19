Тренер ЦСКА возглавил турецкий «Галатасарай»

Греческий специалист Андреас Пистиолис, работавший в ЦСКА ассистентом главного тренера на протяжении последних восьми сезонов, продолжит карьеру в качестве главного тренера стамбульского «Галатасарая», сообщает сайт московской команды.

«Говорят, жизнь — это мгновение! Я имел честь быть частью невероятной организации в течение восьми лет, работал с уникальными людьми, праздновал победы и получал трофеи. Выражаю глубочайшее уважение нашему президенту Андрею Ватутину и вице-президенту Наталии Фураевой. Спасибо! Благодарю своего наставника и друга, тренера Димитриса Итудиса. Никогда не забуду то, чему научился рядом с тобой! Я сохраню в своем сердце все воспоминания и моменты, которые у меня были со всеми игроками, коллегами и болельщиками. Спасибо ЦСКА за невероятное путешествие, которое я никогда не забуду!» — заявил Пистиолис.

В досье Пистиолиса — работа вместе с Димитрисом Итудисом в греческом «Панатинаикосе» и турецком «Банвите». Андреас выступал в качестве главного тренера ЦСКА в предсезонке-2020 и трех матчах нынешнего сезона.

В «Галатасарае» Пистиолис заменит турецкого наставника Экрема Мемнуна, работавшего с командой с начала нынешнего сезона.