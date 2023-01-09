«Автодор» расторг контракт с форвардом Кристианом Джонсом

«Автодор» объявил о расторжении контракта с тяжелым форвардом Кристианом Джонсом по обоюдному согласию сторон.

Пресс-служба сообщает, что 29-летний американец продолжит карьеру в Адриатической лиге. По данным СМИ, форвард будет играть за черногорский «Морнар Бар».

Джонс пришел в «Автодор» в августе 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 4,5 очка и делая 3,6 подбора.