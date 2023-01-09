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9 января, 23:24

«Автодор» расторг контракт с форвардом Кристианом Джонсом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автодор» объявил о расторжении контракта с тяжелым форвардом Кристианом Джонсом по обоюдному согласию сторон.

Пресс-служба сообщает, что 29-летний американец продолжит карьеру в Адриатической лиге. По данным СМИ, форвард будет играть за черногорский «Морнар Бар».

Джонс пришел в «Автодор» в августе 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 4,5 очка и делая 3,6 подбора.

Источник: https://vk.com/wall-73956035_62283
БК Автодор
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