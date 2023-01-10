Райкович: «Нижний» в последнее время играет гораздо лучше»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний» в последнее время играет гораздо лучше, они сейчас в полном составе. С приобретением Ребича они стали играть более организованно и агрессивно в нападении. Ожидаем тяжелой игры и готовимся к ней», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Армейцы выиграли 19 матчей подряд со старта регулярного чемпионата и установили рекорд турнира. Они возглавляют турнирную таблицу Единой Лиги ВТБ. «Нижний» занимает 5-е место.

Встреча команд состоится сегодня, 10 января, начало — 19.00 мск.