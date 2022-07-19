«Автодор» объявил имя нового главного тренера

«Автодор» 19 июля на официальном сайте объявил о назначении Небойши Видича главным тренером.

Помогать 49-летнему сербскому специалисту будет Петар Златанович.

Основных успехов в качестве главного тренера Видич добился в клубе «Балкан» (Ботевград), с которым в сезонах-2018/19 и 2021/22 выигрывал чемпионат Болгарии.

В сезоне-2013/14 он возглавлял молодежную команду «Локомотива-Кубань», затем помогал Дирку Бауэрманну в «Красном Октябре» (2014/15) и Зорану Лукичу в «Нижнем Новгороде» (2019/20).