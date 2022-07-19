Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:55

«Автодор» объявил имя нового главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Автодор» 19 июля на официальном сайте объявил о назначении Небойши Видича главным тренером.

Помогать 49-летнему сербскому специалисту будет Петар Златанович.

Основных успехов в качестве главного тренера Видич добился в клубе «Балкан» (Ботевград), с которым в сезонах-2018/19 и 2021/22 выигрывал чемпионат Болгарии.

В сезоне-2013/14 он возглавлял молодежную команду «Локомотива-Кубань», затем помогал Дирку Бауэрманну в «Красном Октябре» (2014/15) и Зорану Лукичу в «Нижнем Новгороде» (2019/20).

Источник: https://vk.com/bcavtodor?w=wall-73956035_57734
БК Автодор
0
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
У Забияко был муж, про Касаткину разговоры ходили уже давно. Все подробности скандального романа фигуристки и теннисистки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым

MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ покинул УНИКС
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости