«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым еще на два сезона, сообщает сайт клуба.

Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» в минувшем сезоне принял участие в трех турнирах.

В суперлиге-1 он сыграл 3 матча, в которых набирал в среднем 13,0 очка, делал 3,0 передачи и 2,9 подбора.

В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 25 матчей, в которых набирал 5,8 очка, делал 1,6 подбора и 0,7 передачи.

В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 3,6 очка, 0,7 передачи и 0,7 подбора.