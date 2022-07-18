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Сегодня, 19:34

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым еще на два сезона, сообщает сайт клуба.

Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» в минувшем сезоне принял участие в трех турнирах.

В суперлиге-1 он сыграл 3 матча, в которых набирал в среднем 13,0 очка, делал 3,0 передачи и 2,9 подбора.

В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 25 матчей, в которых набирал 5,8 очка, делал 1,6 подбора и 0,7 передачи.

В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 3,6 очка, 0,7 передачи и 0,7 подбора.

Источник: https://lokobasket.com/news/193173/
БК Локомотив-Кубань
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