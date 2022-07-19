Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:58

MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ покинул УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Хезонья.
Фото БК УНИКС.

27-летний хорватский форвард Марио Хезонья покидает УНИКС, сообщает сайт казанцев. Он продолжит карьеру в другом клубе.

По итогам завершившегося сезона Хезонья был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных баскетболистов турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Хезонья провел в составе УНИКСа 30 игр, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика форварда составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата, 1,8 ассиста за 29,37 минуты игрового времени.

Ранее появлялась информация, что хорватский баскетболист продолжит карьеру в испанском «Реале».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=spasibo-mario
БК УНИКС
1
0
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
У Забияко был муж, про Касаткину разговоры ходили уже давно. Все подробности скандального романа фигуристки и теннисистки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автодор» объявил имя нового главного тренера

Форвард Бабушкин продолжит выступать за «Енисей»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости