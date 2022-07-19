MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ покинул УНИКС

27-летний хорватский форвард Марио Хезонья покидает УНИКС, сообщает сайт казанцев. Он продолжит карьеру в другом клубе.

По итогам завершившегося сезона Хезонья был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных баскетболистов турнира, стал победителем конкурса по броскам сверху и самым ценным игроком Матча всех звезд.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Хезонья провел в составе УНИКСа 30 игр, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика форварда составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата, 1,8 ассиста за 29,37 минуты игрового времени.

Ранее появлялась информация, что хорватский баскетболист продолжит карьеру в испанском «Реале».