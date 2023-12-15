«Астана» обыграла «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

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В домашнем матче Единой лиги ВТБ «Астана» обыграла «Пари Нижний Новгород» — 92:61. Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка».

Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Карвел Андерсон, набравший 27 очков.

«Астана» выиграла 8-й матч из 17 в нынешнем сезоне. «Нижний Новгород» потерпел 12-е поражение за 16 игр.

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«Астана» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 92:61 (22:29, 20:16, 21:11, 29:5)

15 декабря. Астана. «СК Велотрек»