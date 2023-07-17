Андрей Воронцевич станет игроком «Пари НН»

По иформации «СЭ», экс-капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Пари НН». Стороны согласовали контракт.

Трехкратный чемпион Евролиги возвращается в клуб Сергея Панова и Зорана Лукича, где он провел вторую половину сезона-2020/21. Тогда Воронцевич был одним из лидеров нижегородцев, в среднем набирая 10,5 очка и 5,7 подбора за 30 минут на паркете.

Прошедший сезон Андрей провел в УНИКСе, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Воронцевич был капитаном казанской команды, в среднем набирая 3,2 очка и 2,0 подбора за 14 минут.