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Сегодня, 08:00

Андрей Воронцевич станет игроком «Пари НН»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист Андрей Воронцевич.
Андрей Воронцевич.
Фото БК УНИКС

По иформации «СЭ», экс-капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Пари НН». Стороны согласовали контракт.

Трехкратный чемпион Евролиги возвращается в клуб Сергея Панова и Зорана Лукича, где он провел вторую половину сезона-2020/21. Тогда Воронцевич был одним из лидеров нижегородцев, в среднем набирая 10,5 очка и 5,7 подбора за 30 минут на паркете.

Прошедший сезон Андрей провел в УНИКСе, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Воронцевич был капитаном казанской команды, в среднем набирая 3,2 очка и 2,0 подбора за 14 минут.

баскетбол
БК Нижний Новгород
Сборная России по баскетболу
Андрей Воронцевич
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