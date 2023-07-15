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Фридзон — об уходе из «Зенита»: «Настало время сказать спасибо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Атакующий защитник Виталий Фридзон обратился к болельщиками после ухода из «Зенита».

«Настало время в очередной раз сказать спасибо! Я выражаю свою благодарность клубу «Зенит», который оказал мне свое доверие и в котором я провел три замечательных года. Три года, которые останутся в моей памяти навсегда. Я говорю спасибо всем болельщикам, которые всегда выражали свою самую искреннюю поддержку и любовь! Я благодарю всех, кто все время был рядом и поддерживал меня во всем!» — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.

15 июля «Зенит» сообщил, что 37-летний спортсмен покидает команду по истечении срока контракта.

Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 года (с небольшим перерывом в сезоне-2021/22) и выиграл вместе с командой Кубок Кондрашина и Белова, Суперкубок Единой лиги ВТБ, а также саму Единую лигу.

Источник: БК Зенит
БК Зенит
Виталий Фридзон
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«Зенит» объявил об уходе Виталия Фридзона
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