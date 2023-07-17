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Сегодня, 14:56

«Пари НН» объявил о возвращении Воронцевича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Как и сообщал «СЭ», российский форвард Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Пари НН».О возвращении 36-летнего нападающего сообщила пресс-служба нижегородского клуба в день его рождения. Воронцевич уже играл за «Пари НН» в сезоне-2020/21.

Прошедший сезон Андрей провел в УНИКСе, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Воронцевич был капитаном казанской команды, в среднем набирая 3,2 очка и 2,0 подбора за 14 минут.

Источник: https://t.me/nn_basket/2723
баскетбол
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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