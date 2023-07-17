«Пари НН» объявил о возвращении Воронцевича

Как и сообщал «СЭ», российский форвард Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Пари НН».О возвращении 36-летнего нападающего сообщила пресс-служба нижегородского клуба в день его рождения. Воронцевич уже играл за «Пари НН» в сезоне-2020/21.

Прошедший сезон Андрей провел в УНИКСе, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Воронцевич был капитаном казанской команды, в среднем набирая 3,2 очка и 2,0 подбора за 14 минут.