Агент Ройса Хэмма: «Его статистика меня не удивляет»

Агент центрового «Астаны» Ройса Хэмма Вадим Михалевский поделился мнением о первых играх центрового за «Астану».

«Ройс - отличный игрок с хорошим потенциалом, — подчеркнул «СЭ» Михалевский. — Лишнее тому подтверждение, что он оказался вначале в «Зените», а не в «Астане». Прошел адаптацию у топ-тренера Паскуаля и сейчас демонстрирует приличный баскетбол. Меня не удивила его статистика на старте сезона».

Средние показатели Хэмма в восьми матчах за «Астану» — 17,8 очка и 7,5 подбора.