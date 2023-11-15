Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:45

Агент Вадим Михалевский: «Эллис существенно изменил уровень «Уралмаша»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный баскетбольный агент Вадим Михалевский отметил руководителей «Уралмаша» Виктора Ганиенко и Сергея Доманова, которым в межсезонье удалось собрать конкурентоспособный состав для дебюта в Единой лиге ВТБ.

«Уралмаш», как и «Руна», пока отлично проводит дебютный сезон в Единой лиге ВТБ, — отметил «СЭ» Михалевский. — У клуба из Екатеринбурга уже были яркие победы в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Что касается ростера, то у них довольно сбалансированная команда во всех линиях, и они продолжают корректировать в лучшую сторону благодаря энтузиазму президента Виктора Ганиенко и профессионализму исполнительного директора Сергея Доманова. Они молодцы, отлично реагируют на происходящее! Хороший тому пример - подписание Октавиуса Эллиса вместо Чада Брауна. Один игрок существенно изменил уровень команды.

Эллис имеет опыт выступлений в Евролиге. По его компетенциям никогда не было вопросов. Наоборот, мне показалось странным, что в сентябре Октавиус еще был в статусе свободного агента. Спасибо президенту Ганиенко, что изыскал дополнительные возможности для его подписания".

Средние показатели Эллиса в семи матчах за «Уралмаш» — 19,1 очка и 9,1 подбора.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. «Рэтан-Мэйс — скромный парень, и это подкупает». Разговор с агентом открытия сезона в Единой лиге

Баскетбол
БК Уралмаш
0
Читайте также
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Паскуаля объяснил причины не самого лучшего старта «Зенита»

Агент Ройса Хэмма: «Его статистика меня не удивляет»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости