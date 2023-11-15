Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:56

«Астана» победила «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Астана» дома обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:74.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Карвел Андерсон — 17 очков.

Астанинцы одержали 3-ю победу подряд и поднялись на 6-е место в турнирной таблице. «Минск» замыкает таблицу, проиграв все 10 стартовых матча сезона.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — МИНСК (Минск) — 78:74 (15:18, 15:20, 21:15, 27:21)

А: Андерсон (17), Хэмм (16+13 подборов), Джонсон (13)

М: Микульский (14), Мотовилов, Чебашек (по 13)

БК Астана
БК Минск
0
Читайте также
«Неважно — друзья или враги». Медведев и Рублев на старте ATP Finals
Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ройса Хэмма: «Его статистика меня не удивляет»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости