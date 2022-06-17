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Сегодня, 18:40

Агент объяснил почему Райкович отказал серьезным клубам ради ЦСКА

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Официальный представитель главного тренера баскетбольного ЦСКА Эмиля Райковича Станислав Рыжов в интервью «СЭ» рассказал о других предложениях его клиенту. Райкович стал свободным агентом в начале марта, после увольнения из «Автодора».

— Райкович высказывал пожелания по новичкам? Того же Самсона Руженцева подписывали после согласования с тренером?

— Начну со второй части вопрос. Самсон заключил контракт с ЦСКА без ведома Райковича. При всем к нему уважении, решение по нему были приняты буквально на днях. Когда начались переговоры по Руженцеву я не знаю. Это не мой клиент. Но такими проспектами не разбрасываются. Тут не надо спрашивать ни у какого тренера — брать такого игрока в команду или нет. Ответ очевиден. Что касается пожеланий, то Райкович, я думаю, с сегодняшнего дня будет в тесном контакте с руководством относительно новичков. Но в свои планы он меня не посвящает по этическим соображения. Никогда не будет ситуации, что Рыжов подписал тренера и будет навязывать ему своих клиентов.

— Насколько я знаю, у Райковича были предложения от клубов из Западной Европы. Понятно, что не можете называть их, но это были команды серьезного уровня?

— Это были клубы уровня Еврокубка и Лиги чемпионов. Более того, он отказался от двух предложений не понимая, назначит ли его в ЦСКА. Это чистая правда. И до сегодняшнего дня одна из команд была готова ждать его.

Подписание состоялось и могу раскрыть кое-какие карты. Все годы работы в Единой лиге он говорил мне: «Стас, я хочу возглавить ЦСКА и выиграть с клубом Евролигу». В следующем сезоне Евролиги не будет. Обстоятельства поменялись, но ничего страшного. Будем вместе возвращаться в главный турнир Старого света.

Эмиль Райкович. Райкович отказал двум клубам ради ЦСКА, в его штабе будет много россиян

БК ЦСКА
Эмиль Райкович
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