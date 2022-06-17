«Зенит» подписал контракт с 17-летним центровым

«Зенит» подписал профессиональный контракт с 17-летним центровым Егором Рыжовым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт питерцев.

Центровой оформил золотой дубль вместе с «Зенитом», став чемпионом в молодежной и юношеской лигах. В марте 2022 года игрок привлекался к тренировкам с основной командой, под руководством Хавьера Паскуаля. А в апреле получил вызов в просмотровый лагерь сборной России.

В минувшем сезоне провел 37 матчей матчей в Единой молодежной лиге ВТБ, где набирал 14,1 очка, 8,5 подбора, 1,6 передачи в среднем за игру. По итогам сезона Егор вошел в символическую пятерку «Финала восьми».

Он также провел 17 матчей в первенстве ДЮБЛ, в которых отметился средними показателями из 13,1 очка, 8,5 подбора, 3,3 передачи.