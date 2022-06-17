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Сегодня, 18:30

Агент нового тренера ЦСКА рассказал о ходе переговоров

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Официальный представитель главного тренера баскетбольного ЦСКА Эмиля Райковича Станислав Рыжов отметил, что переговоры с московским клубом прошли максимально легко.

В пятницу, 17 июня, армейцы объявили о подписании двухлетнего контракта с 43-летним македонцем.

«Понятно, что такие клубы, как ЦСКА постоянно мониторят рынок, — сказал «СЭ» агент. — Как игроков, так и тренеров. Но конкретные поиски наставника начались только после официального ухода Димитриса Итудиса. ЦСКА, видимо, определился со списком кандидатов, проводя с ними собеседования. С Райковичем они разговаривали несколько раз, но это нельзя было назвать переговорами. Скорее, обозначение интереса. Когда же выбор пал на него, то переговоры о контракте длились рекордно коротко. Возможно, это самые легкие переговоры в моей агентской карьере.

Признаюсь, что как его агент я предлагал Райковича ЦСКА уже давно. Еще когда он работал в «Астане». Могу поднять переписку и посмотреть конкретные даты. Был уверен, что это тренер топ-уровня, способный дать что-то новое армейцам. Такие предложения исход от всех агентов, поэтому очень приятно, что после ухода Итудиса они остановили свой выбор именно на Эмиле».

В сезоне-2018/19 Райкович был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ.

 
Эмиль Райкович. Райкович отказал двум клубам ради ЦСКА, в его штабе будет много россиян

 

БК ЦСКА
Эмиль Райкович
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