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Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Жосселина Майга перейдет в курское «Динамо»

03:52
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Центровая Жосселина Майга вернется Россию после сезона в чемпионате Польши. По информации «Известия», 23-летняя россиянка присоединится к курскому «Динамо».

Также на баскетболистку претендовала «Надежда», из которой спортсменка уехала в «Гожув».

— Мы пробовали вернуть Майгу, разговаривали с ней, но у «Динамо» совсем другие финансовые возможности, — отметил директор «Надежды» Олег Храмкин. — Если предложение игроку делает курский клуб или екатеринбургский УГМК, то у других команд Европы нет шансов его подписать. Поэтому я не удивлен выбором Жосселины.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1005498/timur-ganeev/kurs-na-kursk-zhosselina-maiga-prodolzhit-kareru-v-dinamo

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