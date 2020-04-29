Жосселина Майга перейдет в курское «Динамо»

Центровая Жосселина Майга вернется Россию после сезона в чемпионате Польши. По информации «Известия», 23-летняя россиянка присоединится к курскому «Динамо».

Также на баскетболистку претендовала «Надежда», из которой спортсменка уехала в «Гожув».

— Мы пробовали вернуть Майгу, разговаривали с ней, но у «Динамо» совсем другие финансовые возможности, — отметил директор «Надежды» Олег Храмкин. — Если предложение игроку делает курский клуб или екатеринбургский УГМК, то у других команд Европы нет шансов его подписать. Поэтому я не удивлен выбором Жосселины.