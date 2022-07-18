«Зенит» заявил команду в суперлигу и добавил по команде в Молодежную лигу ВТБ и ДЮБЛ

Баскетбольный «Зенит» заявил сразу несколько своих команд во всероссийские соревнования разного уровня, сообщает сайт клуба.

Теперь фарм-состав клуба, «Зенит» — 2, будет выступать в суперлиге. В этом чемпионате в следующем году выступят 16 клубов, среди которых есть новички — помимо сине-бело-голубых, это бывшие участники суперлиги-2 «Русичи» и «Тамбов».

В Единой молодежной лиге ВТБ санкт-петербургский клуб был представлен одной «молодежкой» — «Зенит-М».

Теперь «Зенит» работает над тем, чтобы заявить в турнир еще одну команду. Сейчас готовятся все необходимые документы, чтобы сине-бело-голубые были представлены в этом соревновании двумя составами — «Зенит-М» и «Зенит-ЦОП».

В первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги, где сине-бело-голубые также оказались лучшими по итогам прошлого сезона, добавится еще один состав — «Зенит-Центральная».

Таким образом, в ДЮБЛ будут участвовать четыре состава из структуры клуба: действующие чемпионы из «Зенит-УОР №1», а также «Зенит-Купчинский Олимп», «Зенит-Адмиралтейская» и «Зенит-Центральная».