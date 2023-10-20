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Гомельский — о юбилее: «Можно было собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться. Мы решили, что Дубай — это здоровее»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Владимир Гомельский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отметит свой юбилей. Сегодня Владимиру Александровичу исполнилось 70 лет.

— Собственный юбилей вы собираетесь с супругой провести в Эмиратах. Какие еще были варианты?

— Собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться всем коллективом. Мы решили, что Дубай — это здоровее. Мой любимый отдых — тент, пляж, море, книжка. Настоящий отпуск!

— Никаких экскурсий?

— У меня жена — директор по культурной программе. Как скажет!

— Вдвоем полетите?

— Да, без детей. Они работают.

Владимир Гомельский на&nbsp;презентации книги &laquo;Папа. Великий тренер&raquo;. Владимир Гомельский: «Отец простил всех, кто писал на него доносы»

Владимир Гомельский
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