Гомельский — о юбилее: «Можно было собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться. Мы решили, что Дубай — это здоровее»
Известный комментатор Владимир Гомельский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как отметит свой юбилей. Сегодня Владимиру Александровичу исполнилось 70 лет.
— Собственный юбилей вы собираетесь с супругой провести в Эмиратах. Какие еще были варианты?
— Собрать в ресторане человек 70, потратить кучу денег и напиться всем коллективом. Мы решили, что Дубай — это здоровее. Мой любимый отдых — тент, пляж, море, книжка. Настоящий отпуск!
— Никаких экскурсий?
— У меня жена — директор по культурной программе. Как скажет!
— Вдвоем полетите?
— Да, без детей. Они работают.
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