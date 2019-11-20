Виталий Фридзон: «Пластину мне вживили, тренер обещает из меня терминатора сделать»

Защитник «Локомотива» Виталий Фридзон сообщил, что успешно перенес операцию на кисти. Игрок уже начал постепенно разрабатывать руку.

— Прошло все неожиданно быстро и хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Фридзона. — Меня оперировал отличный доктор, уже вечером даже отпустили из больницы. На следующий день наложили специальную лангету, чтобы я быстрее восстанавливался. Смотрите до чего дошли технологии! Раньше я бы месяц с гипсом ходил, потом еще пару недель разрабатывал. А сейчас я уже каждый вечер могу это делать абсолютно спокойно. Надеюсь на скорейшее восстановление, думаю, что после этого стану сильнее и быстрее. Перелом был со смещением, так что без усиления конструкции не обошлось — металлическую пластину прикрепили на шесть болтов. Я спал под наркозом, так что не видел и не чувствовал ничего. Да и сейчас ничего не чувствую. Ничего не выдает — даже металлодетектор в аэропорту не звенит, я проверял специально. Кстати, времени зря не теряю. Прилетел в Краснодар на матч к команде, поддерживал ребят. Теперь вот тренируюсь. Работаю на максимум. Пластину мне вживили, тренер Андреич (Олег Красноруженко) обещает из меня терминатора сделать. Буду большим и сильным!

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