УГМК разгромил ногинский «Спартак», «Спарта энд К» победила московское «Динамо»

«Спарта энд К» в матче чемпионата России победила московское «Динамо» со счетом 88:63.

В других матчах ногинский «Спартак» крупно уступил УГМК (40:112), а курское «Динамо» в гостях обыграло «Надежду»

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«Спартак» (Ногинск) — УГМК (Екатеринбург) — 40:112 (10:32, 16:26, 5:25, 9:29)

«Спарта энд К» (Видное) — «Динамо» (Москва) — 88:63 (20:18, 22:18, 16:15, 30:12)

«Надежда» (Оренбургская область) — «Динамо» (Курск) — 66:74 (20:17, 16:11, 20:27, 10:19)