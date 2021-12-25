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Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России по баскетболу

19:17
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Курское «Динамо» обыграло «Нику» из Сыктывкара в финале Кубка России по баскетболу среди женщин. Встреча завершилась со счетом 65:61 в пользу баскетболисток курской команды.

Курское «Динамо» стало пятикратным обладателем трофея. Лидирует по этому показателю екатеринбургский УГМК, который брал этот трофей девять раз.

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Иван Шитик все материалы автора
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