Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 баскетболист Андрей Лопатов

Бронзовый призер Олимпийских игр в Москве в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Лопатов умер на 65-м году жизни, информирует сайт ЦСКА.

« ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича», — говорится в сообщении.

Лопатов защищал цвета армейского клуба на протяжении 15 лет — с 1976 по 1990 годы, долгое время являясь рекордсменом по количеству сезонов в красно-синих цветах.

За карьеру в ЦСКА он стал 10-кратным чемпионом СССР (1977-84, 1988, 1990) и обладателем Кубка СССР (1982), в составе сборной страны — бронзовым призером Олимпиады (1980), чемпионом мира (1982), 2-кратным серебряным призером чемпионатов мира (1978, 1990) и трехкратным чемпионом Европы (1979, 81, 85).

В 2014 году ЦСКА провел церемонию чествования Лопатова, подняв под своды арены майку с его игровым номером.