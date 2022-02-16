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Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 баскетболист Андрей Лопатов

ЦСКА сообщил о смерти бронзового призера Олимпиады-1980 баскетболиста Андрея Лопатова
Роман Шишов
Корреспондент
Андрей Лопатов.
Фото ПБК ЦСКА

Бронзовый призер Олимпийских игр в Москве в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Лопатов умер на 65-м году жизни, информирует сайт ЦСКА.

«ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича», — говорится в сообщении.

Лопатов защищал цвета армейского клуба на протяжении 15 лет — с 1976 по 1990 годы, долгое время являясь рекордсменом по количеству сезонов в красно-синих цветах.

За карьеру в ЦСКА он стал 10-кратным чемпионом СССР (1977-84, 1988, 1990) и обладателем Кубка СССР (1982), в составе сборной страны — бронзовым призером Олимпиады (1980), чемпионом мира (1982), 2-кратным серебряным призером чемпионатов мира (1978, 1990) и трехкратным чемпионом Европы (1979, 81, 85).

В 2014 году ЦСКА провел церемонию чествования Лопатова, подняв под своды арены майку с его игровым номером.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/andrei-lopatov-passed-away/
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