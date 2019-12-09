Тульский «Арсенал» исключен из числа участников чемпионата России

Исполком РФБ на внеочередном заседании вынес санкции в отношении участников матча второго дивизиона мужской суперлиги «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь), который состоялся 7 декабря, сообщает официальный сайт лиги.

Предметом рассмотрения стало предполагаемое отсутствие спортивной борьбы в концовке матча. В частности, команда хозяев, выигравшая со счетом 82:65, свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, после чего ее игроки начали в большом количестве совершать потери и неточные броски. Со стороны гостей аналогичные действия стали наблюдаться в заключительные 5 минут: единственное попадание «Динамо» за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.

Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение Просмотровой комиссии и рекомендации Директората, Исполком счел действия команд в концовке встречи неспортивными. В результате были приняты два решения.

Во-первых, аннулировать результат матча «Арсенал» — «Динамо» и засчитать обеим командам техническое поражение «лишением права».

Во-вторых, в соответствии наложить следующие санкции:

— учитывая наличие предупреждения за нарушение духа спортивного соперничества и честной игры в сезоне-2017/18, исключить из состава участников чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд суперлиги — второй дивизион БК «Арсенал» (Тула);

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 трех игроков «Арсенала» — Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского, вынести предупреждение остальным игрокам команды;

— дисквалифицировать до 31 декабря 2021 года главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова;

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина;

— вынести предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольскому «Динамо» и семерым игрокам команды — Владиславу Ильинову, Алексею Карпову, Георгию Коротяеву, Леониду Никитенко, Вадиму Носову, Дмитрию Прокину и Артему Степанцову.

В случае повторного подобного нарушения рассмотреть вопрос об исключении «Динамо» из состава участников соревнований, проводимых под эгидой РФБ, и дисквалификации указанных игроков.