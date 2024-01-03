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В Красноярске пропал 20-летний игрок БК «Барнаул»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Барнаула» Антон Петухов пропал без вести в ночь с 30 на 31 декабря в Красноярске, сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

20-летний Петухов — уроженец Красноярска, с 2020 по 2023 годы выступал за молодежную команду ЦСКА, с которой в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

В суперлиге-2023/24 форвард провел за «Барнаул» 6 матчей.

Баскетбол
БК ЦСКА
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