«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» вышел в финал Кубка России по баскетболу
В ответном матче полуфинала Кубка России по баскетболу среди мужчин «Самара» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» сыграли вничью (81:81). В первом полуфинале клуб из Ревды победил 88:87 и по сумме двух игр вышел в финал.
Второй финалист определится в паре «Восток-65» — «Купол-Родники».
Кубок России. Мужчины
1/2 финала
«Самара» — «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 81:81 (21:14, 19:18, 19:31, 22:18)
27 декабря. Самара. «МТЛ Арена».
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